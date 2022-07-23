Музей-заповедник «Зарайский кремль» на два дня станет главной площадкой для любителей этнической и фолк-музыки. Там открылся международный музыкальный фестиваль «Зарайская слобода — 2022», куда приехали музыканты и исполнители из разных городов России, а также Шотландии, Армении и Ирландии.

Россию представят ансамбли казачьей и русской народной музыки, а также мастера этнорока группы Zventa Sventana и «Аргымак».

На сцену выйдут и молодые исполнители из Воронежа, Волгограда, Красноярска, Тюмени, Екатеринбурга, Белгорода и Москвы.

Свой мастер-класс по ирландским танцам приготовил и участник фестиваля Коннор Мюррей. С группой Triple Cork он создаст на фестивале атмосферу музыкального Белфаста.

Кроме выступлений артистов гостей ждут древнерусские игры и забавы, показы современных документальных фильмов и работ этномультипликаторов, мастер-классы по игре на гуслях, калюке и других старинных инструментах.

В Зарайском кремле установили настоящий драккар викингов, в котором могут сфотографироваться все желающие. Пообедать гости смогут блюдами, которые приготовили из подмосковных фермерских продуктов.

Музыкальный фестиваль «Зарайская слобода» входит в тройку самых ярких и популярных фольклорных мероприятий России.