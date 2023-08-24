Подмосковье 24 августа 2023, 17:51 Фолк-фестиваль с ярмаркой и мастер-классами пройдет в Серпухове 2 сентября Источник фото: Администрация городского округа Серпухов

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В субботу, 2 сентября, в Серпухове состоится седьмой региональный фолк-фестиваль «На стыке трех губерний». Мероприятие с ярмаркой и показом традиционных народных костюмов посвятят Медовому, Яблочному и Ореховому Спасам.

Зампред правительства Московской области Георгий Филимонов сообщил, что фестиваль начнется в 13:00 и продлится до 17:00.

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На празднике развернется торговая улица «Три спаса», где местные фермеры представят свою продукцию. Посетители смогут попробовать и купить мед, яблоки, орехи, разнообразную выпечку, сыры и колбасы. Ремесленники из трех областей — Московской, Тульской и Калужской — привезут изделия народных промыслов.

Для гостей праздника подготовили разнообразную развлекательную программу. Пройдут кулинарные и творческие мастер-классы, выступления фольклорных коллективов, уличных театров и мультиинструменталистов.

Кроме того, мастерицы центра «Истоки» продемонстрируют коллекции традиционных русских костюмов Подмосковья.

Праздник урожая состоится в парке имени Олега Степанова по адресу: город Серпухов, улица Луначарского, 74.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru можно находить информацию обо всех культурных событиях в регионе.