ФОК в Жуковском построят в 2021 году. Там будет зал для художественной гимнастики

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на улице Баженова в Жуковском планируется завершить до начала 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципального образования.

Глава городского округа Юрий Прохоров уточнил, что ФОК будет включать в себя несколько спортивных залов для занятий разными видами спорта. Площадь здания составит 4,3 тысячи квадратных метров.

Строительство ведется на основе договора комплексного освоения территорий. Инвестор возводит на улице Баженова в Жуковском жилой комплекс, а также физкультурно-оздоровительный центр. Впоследствии ФОК передадут городу. Таким образом, строительство спортивного объекта стоимостью около 350 миллионов рублей в полном объеме ведется за счет внебюджетных средств.

В физкультурно-оздоровительном комплексе предусмотрено пять залов: для занятий художественной гимнастикой (площадью 637 квадратных метров и высотой потолков 12 метров), зал общей физической подготовки, зал хореографии и аэробики (144 квадратных метра), а также универсальный (536 квадратных метров) и тренажерный (100 квадратных метров) залы.

Источник фото: администрация городского округа Жуковский

Сейчас под здание спортивного учреждения уже вырыт котлован и забиты пробные сваи. Как рассказал глава Жуковского, всего для строительства физкультурно-оздоровительного комплекса будет забито 380 свай по 16 метров. «Оборудование для забивки свай находится на стройплощадке и готово к работе», — добавил Юрий Прохоров.

Главный тренер России по легкой атлетике Юрий Борзаковский отметил, что в последние пять лет в городах Московской области активно ведется строительство спортивных объектов и Жуковский не стал исключением: «На территории спорткомплекса „Метеор“ построен бассейн, на улице Дугина размещена ледовая арена. Следующим значимым шагом стало строительство физкультурно-оздоровительного комплекса».

Источник фото: администрация городского округа Жуковский

Юрий Борзаковский сделал акцент на том, что строить спортивные объекты очень важно, чтобы воспитать здоровое и сильное поколение. «Спорт стал доступнее для молодежи. У ребят появилось разнообразие в выборе спортивного направления. И что самое главное — они могут тренироваться в родном городе. С открытием нового ФОКа в Жуковском перед жителями откроется еще больше возможностей», — заключил главный тренер России по легкой атлетике.

До конца 2019 года на территории Московской области планируется ввод в эксплуатацию четырех масштабных спортивных объектов. Среди них два физкультурно-оздоровительных комплекса (Серебряные Пруды и Балашиха), дворец спорта в Пущино и крытый плавательный бассейн в Ликино-Дулеве.