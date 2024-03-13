Подмосковье 13 марта 2024, 12:04 ФОК в деревне Миронцево отремонтируют с привлечением средств инвестора Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков провел встречу с руководителями спортивных учреждений муниципалитета. Они обсудили улучшение спортивной инфраструктуры и развитие массового спорта, в частности ремонт физкультурного комплекса в деревне Миронцево.

Константин Михальков отметил, что в развитии физической культуры важное значение имеет инфраструктура. Сейчас в округе ведется ремонт физкультурно-оздоровительного комплекса в деревне Миронцево. Для этого привлекли не только бюджетные средства, но и инвестора.

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

Ранее в Солнечногорске реконструировали стадион «Металлург», построили физкультурно-оздоровительный комплекс «Олимп», отремонтировали спорткомплекс «Авангард». Кроме того, в 2023 году в рамках президентского проекта «Демография» модернизировали стадион в микрорайоне Тимоново.

Также на встрече особое внимание уделили вопросам увеличения количества лыжных трасс, развитию рукопашного боя, приведению к соответствию требованиям безопасности стадиона «Металлург» и увеличение зарплат технического персонала спортивных учреждений.

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

«В своем послании к Федеральному собранию президент сделал особый акцент на развитии массового спорта. Солнечногорск по праву входит в число спортивных муниципалитетов Подмосковья. По итогам 2023 года почти 66 тысяч солнечногорцев занимаются физкультурой и спортом — это 54% от общего числа населения», — сказал глава городского округа Солнечногорск.

Он добавил, что в 2023 году на территории округа провели более 200 спортивных мероприятий. Участие в них приняли более 20 тысяч жителей.

Напомним, в начале февраля губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове.

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