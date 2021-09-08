ФОК с ледовой ареной построят в Орехово-Зуеве

В Орехово-Зуеве появится физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовой ареной. Его построят на улице Гагарина. Об этом рассказали в пресс-службе комитета по архитектуре и градостроительству Подмосковья.

Источник фото: Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области

Новый ФОК общей площадью пять тысяч квадратных метров станет местом притяжения для местных жителей, любящих активный образ жизни и спорт.

«Проектируемый ФОК будет состоять из нескольких блоков помещений — для спортсменов с собственной входной группой, раздевалками, тренерскими — и для посетителей, которые также смогут воспользоваться ледовой ареной для катания», — рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Он добавил, что в комплексе на первом этаже будут кафе, магазин и прокат спортивного инвентаря. Также в здании сделают зал для технической подготовки хоккеистов и административные помещения.

В комплексе одновременно смогут находиться 330 человек, в том числе 75 спортсменов, 230 зрителей на трибунах и 25 сотрудников.

«В облике физкультурного комплекса авторы использовали тему его основной функции — ледовой арены. Бело-голубая гамма фасадов в сочетании с гармоничным композиционным решением хорошо интегрирует новое здание в существующую среднеэтажную застройку города», — подчеркнула главный архитектор региона Александра Кузьмина.

В рамках строительства ФОКа на его территории сделают парковку на 55 мест и благоустроят место вокруг здания.