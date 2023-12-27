Подмосковье 27 декабря 2023, 16:06 ФОК с крытым катком построили на Рижском шоссе в Волоколамске Главгосстройнадзор МО

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В Волоколамске построили физкультурно-оздоровительный комплекс. Заключение о соответствии выдал Главгосстройнадзор Московской области. Объект возвели в рамках нацпроекта «Демография».

В комплексе единовременно можно разместить 330 человек. Это около 75 спортсменов — 50 на ледовой арене и 25 в спортзале, 230 зрителей на трибуне и 25 сотрудников.

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«Площадь одноэтажного комплекса составила почти 4270 квадратных метров. Здание разделено на пять блоков: входная группа для зрителей и посетителей арены, ледовая арена с игровым полем 30×60 метров и помещения для обслуживания спортсменов, спортзал с тренажерами и душевыми, административный блок и технические помещения, кафе», — уточнили в ведомстве.

Спорткомплекс смогут посещать до 800 человек ежедневно.

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