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    04 мая 2021, 15:11

    ФОК с бассейном и залом для фехтования открыли в Химках

    Анастасия Аброськина

    Современный физкультурно-оздоровительный комплекс «Новатор» появился в Химках. Посещать тренировки там станут хоккеисты, пловцы, фигуристы, гимнасты, борцы и не только.

    ФОК с бассейном и залом для фехтования открыли в Химках | Изображение 1

    Новый ФОК открыли на улице Мичурина. Об этом рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Подмосковья.

    Как отметил глава ведомства Роман Терюшков, новый комплекс планировали открыть прошлой осенью, но из-за пандемии его переоснастили под ковид-госпиталь.

    Когда эпидемическая обстановка стала лучше, центр тщательно продезинфицировали, а теперь открыли для посетителей.

    Физкультурный комплекс получил название „Новатор“, чтобы сохранить и приумножить славную спортивную историю города

    Роман Терюшков.

    По его словам, открытие «Новатора» решает важную задачу по улучшению материально-технической базы для воспитанников местных спортивных школ и клубов. На территории комплекса теперь находятся ледовый каток, зал для фехтования и бассейн.