ФОК с бассейном и залом для фехтования открыли в Химках

Современный физкультурно-оздоровительный комплекс «Новатор» появился в Химках. Посещать тренировки там станут хоккеисты, пловцы, фигуристы, гимнасты, борцы и не только.

Новый ФОК открыли на улице Мичурина. Об этом рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Подмосковья.

Как отметил глава ведомства Роман Терюшков, новый комплекс планировали открыть прошлой осенью, но из-за пандемии его переоснастили под ковид-госпиталь.

Когда эпидемическая обстановка стала лучше, центр тщательно продезинфицировали, а теперь открыли для посетителей.

Физкультурный комплекс получил название „Новатор“, чтобы сохранить и приумножить славную спортивную историю города Роман Терюшков.

По его словам, открытие «Новатора» решает важную задачу по улучшению материально-технической базы для воспитанников местных спортивных школ и клубов. На территории комплекса теперь находятся ледовый каток, зал для фехтования и бассейн.