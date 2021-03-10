Новый ФОК появился в городском округе Молодежный

В ЗАТО Молодежный появился спортивный комплекс. Оценить его приехал чемпион мира по грэпплингу Артем Байков. Новый ФОК в Московской области построили в рамках национального проекта «Демография».

Источник фото: телеканал «360»

Новый физкультурно-оздоровительный комплекс в ЗАТО Молодежный открыт для всех желающих бесплатно. График работы учреждения позволит заниматься там всем местным жителям, время удобное — с девяти утра до 10 вечера.

Оценить комплекс приехал чемпион мира среди юношей по спортивной борьбе Артем Байков.

«Прекрасно, что в моем поселке появился такой физический комплекс в пяти минутах от дома. Могу прийти позаниматься физическими упражнениями либо борьбой, ударами», — поделился впечатлением Артем Байков, чемпион мира по грэпплингу среди юношей.

Источник фото: телеканал «360»

Раньше местным жителям приходилось ездить на тренировки в Наро-Фоминск. Теперь в Молодежном появилось 10 спортивных секций. В комплексе также оборудовали три спортивных зала: тренажерный, зал для фитнеса и универсальный, который может подойти для футбола. Готовы и места под трибуну для зрителей будущих матчей.

«У нас есть 10 секций. Для разного возраста, начиная от восьми месяцев заканчивая 18-летними. Мы не выдержали натиска и открыли пораньше секции», — рассказала Светлана Шеленок, директор физкультурно-оздоровительного комплекса «Молодежный».

Самым маленьким преподают ритмику. Есть чем заняться и родителям — для них открыты секции и тот же тренажерный зал. Ближе к лету в расписании появится спортивный туризм. Оздоровительный комплекс Молодежного — типовой. Подобные будут и в других точках Подмосковья. Новинки появляются в сфере спорта, образования и здравоохранения.

Источник фото: телеканал «360»

«Это программа губернатора по строительству объектов социальной инфраструктуры. И вот благодаря этому стало возможным строительство нашего ФОКа», — отметила Светлана Шеленок, директор физкультурно-оздоровительного комплекса «Молодежный».

Официальное открытие комплекса запланировано на середину марта. Но он уже работает каждый день. Для всех жителей и особенно для спортсменов — это главное. Теперь есть, где готовиться к чемпионатам, поддерживать настрой.

Тренировки в «Молодежном» уже распланированы. За актуальным расписанием можно следить в соцсетях ФОКа.