ФОК на стадионе «Старт» в Реутове откроется осенью 2021 года

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с несколькими бассейнами и специализированным гимнастическим залом на территории стадиона «Старт» в Реутове завершат осенью 2021 года. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Власти муниципалитета нашли инвестора, который готов достроить спортивный комплекс на городском стадионе «Старт». Сейчас идут работы по проектированию, в начале лета 2020 года строительство ФОКа возобновится.

Возведение нового спорткомплекса началось еще в 2013 году в рамках реконструкции стадиона «Старт». Первоначальная сдача объекта планировалась на 2015 год, однако из-за нехватки финансирования у инвесторов сроки постоянно откладывались. Все прежние компании, которые брались за строительство ФОК, объявлены банкротами.

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На новом спортивном объекте площадью 13 тысяч квадратных метров расположатся гимнастический и тренажерный залы, несколько бассейнов, SPA-зона. Согласно договору, часть помещений будет передана в собственность муниципалитета.

Глава городского округа Реутов Станислав Каторов уточнил, что ФОК на стадионе «Старт» будет достроен совместно с «Территорией фитнеса». Это будет качественный спортивный центр с несколькими бассейнами и большим гимнастическим залом. Около ФОК будет обустроена парковка на 95 мест. Также проект предусматривает возведение трибуны на 3,5 тысячи мест.

Источник фото: администрация городского округа Реутов

«Достройка объекта начнется уже в начале лета. В сентябре 2021 года планируем ввести в эксплуатацию данный комплекс и пригласим жителей заниматься в полностью отреставрированный центр», — пообещал Станислав Каторов.

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Местная жительница Ксения Рязанцева призналась, что и она, и вся ее семья ждут строительства ФОК с бассейном на северной стороне города. «Будем надеяться, что все работы завершатся в срок и дети будут заниматься плаванием рядом с домом», — сказала Ксения Рязанцева.

«Не верится, что совсем скоро и на севере Реутова откроется бассейн. Это событие станет настолько же долгожданным, как и открытие первого в городе ледового дворца на Юбилейном проспекте», — поделилась реутовчанка Наталья Одинцова.

Новая арена в Реутове станет базой подготовки футболистов Академии вратарского мастерства имени Игоря Акинфеева.