ФОК и три стадиона Балашихи объединили в комплекс «Керамик»

Четыре спортивных объекта сделали одним комплексом «Керамик» в подмосковной Балашихе. Их объединили в микрорайоне Железнодорожный. Так, общее название получили физкультурно-оздоровительный комплекс и три стадиона.

Глава округа Сергей Юров подчеркнул масштаб изменений. Здесь объединили стадионы «Керамик», «Строитель», «Орион», а также ФОК в микрорайоне Купавна.

Завершена большая реорганизация, которую мы провели с муниципальными спортивными объектами в Железнодорожном микрорайоне. Объединили в одно большое учреждение — спорткомплекс „Керамик“ Сергей Юров.

По словам главы, в следующем году начнется разработка проекта реконструкции стадиона «Керамик». Вместе с тем в планы входит обновление футбольного поля в «Орионе». Там сделают подогрев.

Главная задача, которая сегодня стоит перед нами в сфере спорта, — это развитие детско-юношеской спортивной школы и увеличение количества направлений, по которым можно заниматься бесплатно Сергей Юров.

Также ранее в Балашихе объединили ФОК на улице Заречной, в микрорайонах Дзержинского и Заря, стадион «Труд» и центр для занятий футболом. Объекты стали спортивной школой «Метеор».

Вместе с тем после временной паузы в округе вновь продолжили капитальный ремонт Дворца культуры «Балашиха», взялись за ранее начатое возведение общеобразовательной школы на 1100 мест в микрорайоне Первомайский и не только.

Также благоустроят сквер рядом со строящимся главным храмом Росгвардии. Он будет рассчитан на 500 прихожан. Его возводят в микрорайоне Дзержинского с 2016 года.