ФОК и три стадиона Балашихи объединили в комплекс «Керамик»
Глава округа Сергей Юров подчеркнул масштаб изменений. Здесь объединили стадионы «Керамик», «Строитель», «Орион», а также ФОК в микрорайоне Купавна.
Завершена большая реорганизация, которую мы провели с муниципальными спортивными объектами в Железнодорожном микрорайоне. Объединили в одно большое учреждение — спорткомплекс „Керамик“Сергей Юров.
По словам главы, в следующем году начнется разработка проекта реконструкции стадиона «Керамик». Вместе с тем в планы входит обновление футбольного поля в «Орионе». Там сделают подогрев.
Главная задача, которая сегодня стоит перед нами в сфере спорта, — это развитие детско-юношеской спортивной школы и увеличение количества направлений, по которым можно заниматься бесплатноСергей Юров.
Также ранее в Балашихе объединили ФОК на улице Заречной, в микрорайонах Дзержинского и Заря, стадион «Труд» и центр для занятий футболом. Объекты стали спортивной школой «Метеор».
Вместе с тем после временной паузы в округе вновь продолжили капитальный ремонт Дворца культуры «Балашиха», взялись за ранее начатое возведение общеобразовательной школы на 1100 мест в микрорайоне Первомайский и не только.
Также благоустроят сквер рядом со строящимся главным храмом Росгвардии. Он будет рассчитан на 500 прихожан. Его возводят в микрорайоне Дзержинского с 2016 года.