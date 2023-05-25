Подмосковье 25 мая 2023, 23:39 ФМБА России представили проект по промышленной медицине в Дубне Unsplash

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Специалисты Федерального медико-биологического агентства России представили систему дистанционного осмотра состояния здоровья сотрудников предприятий в Дубне. Показания температуры тела, артериального давления и других параметров обследуемого передаются в центр ФМБА автоматически.

«<…> это предрейсовые, предсменные и послесменные осмотры, которые должны проходить все. Если говорить о стратегических объектах и критическом персонале, то от этого напрямую зависит безопасность», — рассказала руководитель агентства Вероника Скворцова.

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В случаях, если уровень показателей находится выше допустимого, то сотрудник не допускается к работе и получает направление к врачу. При необходимости детального обследования пациента направляют в центр промышленной медицины с инновационной системой приемов к докторам. Посетители получают персональные электронные браслеты, на которых содержится полная информация о носителе.

Также в учреждении оборудованы «умные палаты», где пациенты могут за один день пройти обследование, которое определит до 120 физиологических параметров единовременно. На основе показателей программа подготовит полный список рекомендаций по правильному питанию и полезной активности.

Центр промышленной медицины и здравпункт в Дубне является пилотным проектом ФМБА России, всего агентство планирует создать более 60 подобных учреждений. Дальнейшие условия по распространению нового форматов медицины для предприятий по всей стране специалисты обсудили в ходе совместной коллегии.

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