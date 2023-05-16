Подмосковье 16 мая 2023, 16:11 Флористы из четырех регионов создали арт-композиции в усадьбе «Мелихово» в Подмосковье Музей-заповедник "Мелихово"

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Третий лэнд-проект «Читаем Чехова» прошел в музее-заповеднике «Мелихово» в Подмосковье. Флористы их Москвы, Перми, Воронежа и Ростова-на-Дону создали композиции из природных материалов.

Как рассказали в Минкультуры, все работы были связаны с творчеством Чехова. Мастера вдохновлялись пьесой «Чайка» и театральной жизнью Мелихова. Хедлайнерами проекта стали флористы-дизайнеры Елена Николаева и Артем Христолюбов.

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По словам зам директора музея Елены Стерховой, для творческих людей создали уникальную атмосферу, дарящую подъем и новые идеи.

«Лэнд-арт проекты — это модное направление, объекты, созданные мастерами, привлекают посетителей и становятся любимыми местами для фотосессий», — сказала она.

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