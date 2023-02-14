14 февраля 2023, 10:49
Флорист из Серпухова предложил идею бюджетной цветочной «валентинки» на День всех влюбленных
Юлия Орехова из Серпухова занимается цветочным бизнесом уже много лет. Специально ко Дню всех влюбленных, который отмечается 14 февраля, девушка-флорист предложила идею нестандартного букета, который будет выглядеть дороже, чем стоит.
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Композицию можно составить из одноголовых и кустовых роз, веточек эвкалипта и другой зелени. Для этого нужно в стильную крафтовую сумку поместить флористическую губку, которую можно поливать. Стебли роз нужно очистить и укоротить, после чего вставить в губку так, чтобы было красиво. Такой букет будет оставаться свежим долгое время.
«Изготовление этой цветочной „валентинки“ на День всех влюбленных занимает у меня несколько минут. Это бюджетный вариант, особенно подходящий для молодежи и студентов. Выглядит такой букет роскошно!» — рассказала руководитель студии флористики и декора Юлия Орехова.
Для создания такой композиции понадобятся ножницы, флористические губки, коробки, корзинки, ленточки, воздушные шары, цветы, немного фантазии и много любви.
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