Подмосковье 14 февраля 2023, 10:49 Флорист из Серпухова предложил идею бюджетной цветочной «валентинки» на День всех влюбленных

Читать 360tv в

Юлия Орехова из Серпухова занимается цветочным бизнесом уже много лет. Специально ко Дню всех влюбленных, который отмечается 14 февраля, девушка-флорист предложила идею нестандартного букета, который будет выглядеть дороже, чем стоит.

Реклама

Композицию можно составить из одноголовых и кустовых роз, веточек эвкалипта и другой зелени. Для этого нужно в стильную крафтовую сумку поместить флористическую губку, которую можно поливать. Стебли роз нужно очистить и укоротить, после чего вставить в губку так, чтобы было красиво. Такой букет будет оставаться свежим долгое время.

«Изготовление этой цветочной „валентинки“ на День всех влюбленных занимает у меня несколько минут. Это бюджетный вариант, особенно подходящий для молодежи и студентов. Выглядит такой букет роскошно!» — рассказала руководитель студии флористики и декора Юлия Орехова.

Для создания такой композиции понадобятся ножницы, флористические губки, коробки, корзинки, ленточки, воздушные шары, цветы, немного фантазии и много любви.