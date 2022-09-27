Флорболисты из Волоколамска победили на детском всероссийском турнире | 360°

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Флорболисты из Волоколамска победили на детском всероссийском турнире

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В Звенигороде прошел всероссийский детский турнир по флорболу. Он длился три дня, победу в соревнованиях одержали спортсмены из Волоколамска.

Флорбол — это одна из разновидностей хоккея, только не на льду, а в спортивном зале. Все это делает флорбол более демократичным и безопасным.

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В турнире приняли участие флорболисты со всей России. В финале встретились две сильнейшие команды — «Молния» из Волоколамска и призер многих российских соревнований — «Севмаш» из Архангельской области. В непростой схватке «Молния» смогла одержать победу с финальным счетом 5:2.

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«Наши ребята — большие молодцы, их тренерский состав просто уникален, развивают такой редкий вид спорта. В Волоколамске флорбол прижился, поэтому у них такие отличные достижения. Поздравляю их», — сказала заместитель главы Волоколамска Евгения Могилевская.

Это уже не первая победа на счету команды из Волоколамска. До этого впервые в истории молодого флорбольного клуба ребята взяли золото Международного детского турнира по флорболу в Санкт-Петербурге.

Спортсмены

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