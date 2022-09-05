Подмосковье 05 сентября 2022, 18:14 (обновлено: 05 сентября 2022, 19:47) Поделиться Telegram

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Viber Грунт из органических отходов протестировали для выращивания растений в Солнечногорске

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Флоксы, клеому и мяту вырастили на грунте из переработанных отходов в рамках эксперимента в Подмосковье. Эксперимент провели на КПО «Нева».

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На экспериментальных газонах КПО «Нева» флоксы, клеома и мята распустились в первые дни осени. Растения, посаженные в произведенный на комплексе техногрунт, зацвели на неделю раньше, чем цветы, растущие в обычном грунте. Первый этап эксперимента показал новые возможности использования техногрунта, который применяют в дорожном строительстве и рекультивации нарушенных земель.

«Ни один кубометр отходов не попадает напрямую на захоронение, все отходы проходят обработку, сортировку и в дальнейшем уже инертные массы размещаются на специализированных картах. Всего с 2019 года на переработку, а не на захоронение поступило свыше 7,6 миллиона тонн отходов. В Подмосковье мы ввели стандарт переработки отходов: 20 — 30 — 50. 20% — это вторичное сырье (пластиковая бутылка, пластиковый пакет, металл, стекло). Мы выделяем до 18 фракций на комплексах по переработке отходов. 30% — это так называемая биология: биологические остатки, которые после комплекса специальных мероприятий по переработке превращаются в техногрунт, используемый на подмосковных КПО для дополнительной пересыпки, для формирования дорог и чаш и просто как техногрунт для рекультивации старых полигонов. 50% — это та инертная масса, хвосты, которые идут на захоронение и в будущем году — начале 2024 года уже будут поступать на термическую утилизацию. Тем самым мы придем к нулевому захоронению», — рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Растения для посадки в рамках эксперимента передали дачники СНТ «Елочка». Их саженцы стали первыми участниками исследований. В октябре сотрудники комплекса принесут на работу черенки роз. Их высадят в закрытый грунт в подвальном помещении по аналогии с открытыми экспериментальными газонами, где часть растений растут в техногрунте. После этого весной будущего года выращенные кусты пересадят на открытые площадки. После цветения образцы отправятся на лабораторные исследования, где их проанализируют на наличие тяжелых металлов и пестицидов.

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