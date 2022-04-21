Флешмоб в поддержку российской армии провели в Химках

В Химках прошел квест на знание ключевых событий Великой Отечественной войны. В нем приняли участие кадеты из школы № 8.

Квест под названием «Рубеж Победы» был организован в честь 80-летия битвы под Москвой — одного из главных эпизодов Великой Отечественной войны.

Перед началом мероприятия у обелиска «Отстоявшим Отчизну» провели памятный митинг. Его посетили участники боевых действий и ветераны.

Глава округа Химки Дмитрий Волошин рассказал, что на территории округа проходили ожесточенные бои.

«Мужественно сражались с захватчиками партизаны и подпольщики. В Химках начала свой славный боевой путь 352-й стрелковая дивизия. В составе 20-й армии она расположилась в Химках и приняла участие в первом победоносном наступлении Красной армии в битве за Москву. Враг не прошел и был отброшен от столицы — благодаря мужеству и героизму красноармейцев и мирных жителей, которые обеспечили оборонительные сооружения на линии фронта. Мы помним те события и гордимся Великой Победой наших предков!» — отметил глава округа.

Во время флешмоба в поддержку российских военнослужащих, которые участвуют в спецоперации на Украине, участники составили буквы Z и V. Флешмоб проходил у памятника легендарному самолету Ла-7. Именно он был лучшим истребителем Второй мировой войны. Аппарат был создан конструктором из Химок Семеном Алексеевичем Лавочкиным.