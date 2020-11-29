Флешмоб «Подари маме цветы» прошел в Рошале и Шатуре

День матери отмечают в России в последнее воскресенье ноября. Активисты молодежных организаций из Шатуры и Рошаля провели акцию под названием «Подари маме цветы». Они собрались около крупных торговых центров и просто на улицах, где вручали букеты проходившим женщинам.

Теплые слова поздравлений и красивые цветы улучшали настроение женщин в пасмурный ноябрьский день. Мамы благодарили молодых людей за неожиданный подарок.

«Спасибо огромное, что есть такие люди, которые делают праздник», — отметила работу активистов жительница Рошаля Ирина Свитова.

Глава отделения «Молодой Гвардии Единой России» городского округа Рошаль Яна Котова отметила, что для многих вручение цветов стало неожиданным. Главное, что удалось порадовать мам, у которых сегодня настоящий праздник.

«Мама — это наше все», — подчеркнула девушка.

Флешмоб «Подари маме цветы» охватил сразу три населенных пункта: городские округа Рошаль и Шатура, а также село Дмитровский Погост. Участники строго соблюдали правила безопасности, действующие в Московской области. Все они надели маски и перчатки и держали социальную дистанцию. Цветы закончились за считаные минуты, но это еще одна возможность поблагодарить мам за подаренную жизнь, ласку, любовь и заботу.