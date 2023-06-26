26 июня 2023, 14:11
Флешмоб к Международному дню борьбы с наркотиками прошел в историко-художественном музее в Мытищах
Флешмоб за здоровы образ жизни прошел в историко-художественном музее в Мытищах. Мероприятие приурочили к Международному дню борьбы с наркотиками.
Акция «Молодежь за здоровый образ жизни» прошла 26 июня. Ее организовали студенты-волонтеры Мытищинского историко-художественного музея. Ребята призвали участников мероприятия выбрать здоровый образ жизни.
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