Подмосковье 12 апреля 2023, 17:01 Флешмоб и автопробег провели в Королеве ко Дню космонавтики

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Жители Королева провели общественные акции 12 апреля. В городе, чьи имя и история неразрывно связаны с космосом, отметили годовщину полета Гагарина автопробегом и флешмобом.

На главной площади Королева собрались автолюбители, которые из своих машин выстроили легендарную фразу Юрия Гагарина «Поехали!». Затем водители встали в колонну и начали автопробег по городам региона.

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«Нам пришло приглашение от администрации города, и мы сразу согласились. Мы живем в городе космонавтики, поэтому в таких проектах с удовольствием принимаем участие», — рассказал один из водителей Михаил Васильев.

Еще один флешмоб провели королевские студенты — они выстроились в рисунок ракеты.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил с Днем космонавтики Бориса Валентиновича Волынова — единственного из ныне живущих участников первого отряда космонавтов, куда входили Гагарин, Титов, Леонов. Герой СССР живет в Звездном Городке.