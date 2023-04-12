Подмосковье 12 апреля 2023, 15:22 Флейтистка из Воскресенска победила в двух музыкальных конкурсах

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Ученица детской школы искусств № 5 Арина Залесина из Воскресенска стала лучшей сразу в двух музыкальных конкурсах. Юная флейтистка дважды завоевала звание лауреата I степени.

Арина успешно выступила на Международном конкурсе-фестивале молодых исполнителей на деревянных, медных духовых и ударных инструментах имени Должикова в Москве, а также на Московском областном открытом конкурсе исполнителей на духовых инструментах имени Халилова в Балашихе.

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Жюри конкурсов высоко оценило мастерство флейтистки. Подготовкой девушки занимались ее преподаватель Николай Князьков и концертмейстер Дарья Алексеева.

Став лауреатом I степени на Московском областном открытом конкурсе исполнителей на духовых инструментах имени Халилова, девушка приняла участие в концерте победителей. Он прошел в Доме-музее композитора Сергея Прокофьева 4 апреля.

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