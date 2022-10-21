Флагманский шоурум автомобилей Geely открылся в Реутове | 360°

Подмосковье 21 октября 2022, 23:03 Флагманский шоурум автомобилей Geely открылся в Реутове

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Глава городского округа Реутов Станислав Каторов оценил флагманский шоурум марки «Geely». Шоурум открыла группа компаний «Favorit Motors».

Большая часть автоцентров «Favorit Motors» находится в Реутове. Компания всегда оперативно реагирует на изменения рынка и большое количество машин на парковке говорит о том, что бизнес рассчитывает на серьезный спрос.

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«В автосалонах города Реутов начинают появляться, уже появились и продаются новые для нас марки автомобилей. Несмотря на санкционное давление на РФ, наш бизнес не стоит на месте, взаимодействует с новыми брендами, с новыми поставщиками. То, сколько машин продается, уже показывает, что все получается. Несмотря ни на что наш бизнес продолжает развиваться. Мы будем точно так же наш бизнес поддерживать», — отметил глава городского округа Реутов Станислав Каторов.

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Станислав Каторов подчеркнул, что следующим шагом сотрудничества с группой компаний «Favorit Motors» станет работа в сфере электрических автомобилей. Он добавил, что администрация округа должна успевать вовремя предоставлять и развивать всю инфраструктуру для автомобильных электрических зарядок, чтобы при покупке такой машины жителям было, где ее заряжать.

После экскурсии по салону китайской марки президент группы компаний «Favorit Motors» Владимир Попов продемонстрировал Станиславу Каторову содержимое рюкзаков, которые вручают мобилизованным сотрудникам компании. Всего от организации отправивились на подготовку в военные части Московской области 17 человек.