Подмосковье 16 февраля 2023, 23:13 Флагманский офис молодежных общественных организаций открыли в Мытищах

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В Мытищах открылся флагманский офис молодежных общественных организаций. Его посетили глава городского округа Юлия Купецкая и замминистра информационных и социальных коммуникаций Московской области Ольга Гребенщикова.

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«В Мытищах большое количество молодежи. Благодаря открытию собственного офиса, который может стать для активистов настоящим домом, вы можете привлекать в свои ряды еще больше людей», — сказала Ольга Гребенщикова.

Она отметила, что офис располагает к сотрудничеству — можно буквально войти в соседнюю дверь и договориться о совместных мероприятиях с дружественной организацией.

Новый офис станет хорошим дополнением для уже существующей в Мытищах структуры, сказала глава округа.

«У нас в городе функционирует молодежный центр „Импульс“. Этот офис станет отличным дополнением к нему. Хочу отметить, что офис расположен в свежем микрорайоне, здесь достаточное количество молодых людей», — отметила Юлия Купецкая.

В офисе на улице Мира в Мытищах разместились организации «Юнармия», «Молодая Гвардия» и «Волонтеры Подмосковья».

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