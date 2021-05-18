Флагманские школы откроются в Подмосковье

В Подмосковье с 1 сентября запустят проект флагманских школ, которые планируют открыть в каждом муниципалитете. Об этом рассказала министр образования региона Ирина Каклюгина.

«Флагманская школа — это самая сильная школа муниципалитета, в которой самые сильные методики преподавания, самые сильные учителя. Чтобы эта школа стала своеобразным местом силы, чтобы она тиражировала свой опыт на остальные школы муниципалитета», — объяснила глава Минобразования Подмосковья.

Такие школы будут обмениваться между собой практиками и наработками. В этих учреждениях бурлит образовательная жизнь, сказала министр.

«Для этого мы хотим в каждом муниципалитет сделать вот это место силы. Там же учителя смогут повышать свою квалификацию, собираться, что-то обсуждать. Такое вот бурление образовательное», — отметила Каклюгина.

Сейчас над этим ведется активная работа. По словам главы ведомства, это дополнительная нагрузка, так как работать приходится практически на все школы, делясь с ними опытом.

«Конечно, это должно как-то оплачиваться», — добавила она.

Также в Московской области с 1 сентября запустят проект новой внеурочной программы для школьников.