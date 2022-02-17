Флагманские школы начнут создавать в Химках

В Химках обсудили, как сделать обучение в школах интересным и еще более эффективным и увеличить число победителей олимпиад и медалистов. За круглым столом с главой округа Дмитрием Волошиным собрались директора образовательных учреждений и родители учеников.

Источник фото: телеканал «360»

На встрече директор одной из лучших химкинских школ Наталья Попова предложила вводить новые цифровые методы для самостоятельной подготовки школьников, которые позволят детям лучше усваивать материал.

«На сегодняшний день мы приступили к разработке цифровой образовательной платформы для педагогов, где они смогут делиться наработками с учащимися при подготовке урока. Если я готовлюсь к уроку математики, я имею доступ к серверу учителя и могу взять его материалы и работать с ними», — рассказала директор школы № 25 г. о. Химки Наталья Попова.

Источник фото: телеканал «360»

Родители высказались за появление в школе внеклассных занятий, которые бы отвлекли детей от компьютера, а с самих взрослых сняли бы часть нагрузки.

«Чтобы родители вечером могли с ребенком общаться, играть, а не сидеть до 12 ночи с уроками, как это часто бывает. Когда я знаю, что ребенок в школе, что его покормят, с ним позанимаются, он сходит на секции», — поделились пожеланиями родители учащихся.

Какие конкретно секции, внеклассные образовательные занятия и прочие досуговые мероприятия в стенах школ будут организовывать, педагоги должны решать вместе с родителями.

Изначально нововведения будут касаться флагманских школ с высокими показателями, которые затем будут делиться своими практиками с другими образовательными учреждениями. Это позволит повышать уровень образования в округе.

«Важно, что сейчас родители поддерживают все наши новшества, поддерживают наших преподавателей. Мы хотим взять передовые флагманские школы городского округа Химки — и качество самого образования улучшить. То есть база останется, а сверху дадим еще больше возможностей», — отметил глава г. о. Химки Дмитрий Волошин.

Источник фото: телеканал «360»

Поддерживать и развивать флагманские школы — инициатива губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Ранее глава Подмосковья сообщил, что в регионе в среднем строят 25 школ ежегодно.