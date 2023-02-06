Подмосковье 06 февраля 2023, 17:32 Флаги России, ЛНР и ДНР вывесили на балконах высотки в Ивантеевке в поддержку бойцов СВО

Читать 360tv в

Активисты пушкинского отделения «Молодой Гвардии Единой России» организовали в Ивантеевке патриотическую акцию в поддержку бойцов, находящихся в зоне СВО. Волонтеры вывесили на балконах многоэтажки флаги России, ЛНР и ДНР.

Участие в акции «Своих не бросаем» приняло более 40 человек.

Реклама

«Для меня лично эта акция очень важна. Я подбирал и менял планы, чтобы побывать на этой акции. Потому что <…> я сам скоро собираюсь уходить [добровольцем в зону СВО] и очень сильно хочу поддержать наших ребят», — рассказал волонтер МГЕР Владимир Кузнецов.

Реклама

Ребята считают, что любые мероприятия в поддержку российских военных сейчас особенно важны.

«„Молодая Гвардия“ сначала операции, то есть уже почти год, поддерживает жителей Донбасса, военных, которые там защищают нашу Родину, наши интересы. Спустя год, мы хотим показать этой акцией, что до сих пор их поддерживаем, что готовы идти до конца», — рассказал заместитель руководителя МГЕР в городском округе Пушкинский Даниил Черемисин.

Волонтеры Пушкинского округа не только проводят патриотические акции и флешмобы, но и оказывают помощь семьям мобилизованных и бойцам СВО.

«На самом деле молодые ребята очень хорошо понимают вообще всю ситуацию и постоянно участвуют в сборе гуманитарной помощи, в таких акциях. Для них это важно. Они сами организуют патриотические уроки в школах для того, чтобы дальше передать знания, в том числе и о Великой Отечественной войне. Для того, чтобы историческая память и культурное наследие сохранялись», — отметила пресс-секретарь отделения партии «Единая Россия» городского округа Пушкинский Ольга Орлова.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».