Подмосковье 27 марта 2024, 09:44 Флаг с автографами бойцов СВО передали в коллекцию музея истории Лобни Телеканал «360»

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Коллекция музея истории города Лобня пополнилась новым экспонатом. Командир взвода огневой поддержки Виктор Домнишор передал музею флаг Лобни, на котором расписались его однополчане — несколько десятков бойцов специальной военной операции из разных городов страны.

Флаг города привезли в зону специальной военной операции волонтеры из Лобни по просьбе Виктора Домнишора, который девять месяцев назад ушел на передовую добровольцем.

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«С очередной гуманитарной помощью попросил привезти флаг нашего города, чтобы было легче на передовой. Перед штурмом Красного Лимана я попросил своих бойцов расписаться на нем. Потом подумал передать его в музей, чтобы все знали о моих ребятах — героях, которые борются за справедливость, за Россию», — рассказал командир взвода огневой поддержки Виктор Домнишор.

Он передал флаг главе городского округа Лобня Анне Кротовой и сотрудникам музея, а сразу после церемонии отправился на вокзал. Виктор вновь отправился на передовую после короткого отпуска. Там его ждут боевые товарищи, имена которых теперь будут хранить в подмосковной Лобне.

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