Флаг России длиной 40 метров растянули в Королеве

Российский триколор длиной 40 метров растянули в Королеве в честь Дня России. На центральной площади и в микрорайонах города прошли концерты.

В частности, культурное мероприятие состоялось на площади у ЦДК имени Калинина, на котором выступили танцоры, певцы и чирлидеры. В завершении концерта 40-метровый триколор растянули активисты партии «Единая Россия», молодогвардейцы и местные жители.

«Его мы пронесем по пешеходной зоне и центральному парку», — рассказала исполнительный секретарь местного отделения партии Ольга Волкова.

Прогулку с флагом по улицам Королева сопровождал Королевский духовой оркестр.

Ранее уругвайская певица Наталия Орейро надела кокошник и записала видеопоздравление с Днем России.