Подмосковье 31 марта 2024, 15:39 Флаг Орехово-Зуева подняли на горе Айкуайвенчорр в Хибинах Артем Становских

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Уроженец Орехово-Зуевского округа Артем Становских продолжает покорять вершины гор. На этот раз он побывал в походе по Хибинам.

По традиции на все восхождения Артем берет с собой флаг родного Орехово-Зуева. Теперь флаг подмосковного города развивается за полярным кругом — на горе Айкуайвенчорр.

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