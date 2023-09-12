Подмосковье 12 сентября 2023, 21:28 ФК «Химки» одержал победу в матче с «Арсеналом» в 9 туре Первой лиги Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Футбольный клуб «Химки» одержал гостевую победу в матче против тульского «Арсенала» в девятом туре Первой лиги. Встреча завершилась со счетом 2:0.

Полузащитник красно-черных Хетаг Хосонов открыл счет на 27-й минуте, реализовав пенальти. Окончательный счет матча установил Олег Исаенко на 84-й минуте.

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«Сегодня у соперника были моменты, но я считаю, что по остроте и игре мы были ближе к победе и третьему голу. Абсолютно заслуженная победа команды. Похвалил ребят, потому что сложно было держать концентрацию, мы только ищем взаимодействия друг с другом. Мне понравилось, как команда играла в обороне, а в атаке надо прибавлять», — отметил главный тренер ФК «Химки» Андрей Талалаев.

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

По итогам победной встречи «Химки» заняли седьмое место в турнирной таблице с 14 очками в активе. В следующем туре Первой лиги подмосковный коллектив сыграет с клубом «СКА-Хабаровск» 17 сентября.

Футбольный клуб «Химки» сыграет в разных регионах страны — в Ярославле, Тольятти, Новороссийске, Саратове, Грозном, Хабаровске, Туле, Краснодаре, Астрахани, Набережных Челнах, Махачкале, Красноярске, Ленинградской области и Москве. Карта болельщика для посещения игр не требуется.

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