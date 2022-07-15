ФК «Балашиха» сыграет во втором дивизионе ФНЛ

Теперь в Балашихе есть свой профессиональный футбольный клуб. ФК «Балашиха» 23 мая получил лицензию и статус профессионального клуба. Теперь клуб имеет право выступать во втором дивизионе Футбольной национальной лиги.

«Путь был, да, тяжелый и тернистый. Но есть стимул дальше подниматься, двигаться вперед, не останавливаться на этом», — сказал капитан ФК «Балашиха» Максим Данильянц.

В преддверии сезона ФНЛ клуб презентовал себя болельщикам. На встрече вручили форму и рассказали про состав команды. Участники клуба в живой беседе ответили на все вопросы фанатов и пригласили на матчи клуба.

«Ждем всегда болельщиков. Понимаем, что для них это будет очень сложно: эти переезды, проезды. Это тоже все учитывается, все понимаем. Но каждый матч их поддержка — это для нас самое важное, что есть. Поэтому мы всегда будем рады их видеть, ждать с нетерпением на стадионе», — поделился центральный полузащитник ФК «Балашиха» Валерий Соседко.

Открытие футбольного сезона состоится 16 июля. Семь из 11 матчей команда сыграет на выезде. Футболисты слетают даже на Дальний Восток.

Домашние матчи пройдут на стадионе «Знамя» в Ногинске. А вот в Балашихе подходящего по регламенту РФС стадиона пока нет.