Место с историей. Физмат-лицей построят в Сергиевом Посаде к сентябрю 2023 года

Новый корпус физико-математического лицея достроят в микрорайоне Семхоз в Сергиевом Посаде летом 2023 года. Раньше в школе учились 160 ребят, а теперь смогут 525. Как сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, цель — открыть учреждение к 1 сентября.

Лицей в Семхозе — это один из 25 образовательных центров, в фундамент которых заложили капсулы летом прошлого года.

«Сухов Вячеслав Григорьевич в 1990-м образовал в Сергиевом Посаде пусть небольшую, но очень крепкую школу, в которой обучал и давал детям уникальные знания математики, физики. Она была маленькая да удаленькая», — отметил Воробьев.

Он добавил, что школу расширят. Здесь работают талантливые педагоги — последователи Вячеслава Сухова.

Физико-математический лицей был создан человеком, который сделал так, что дети там талантливые. И поступают они в лучшие вузы страны Андрей Воробьев.

Строительство идет по графику — на площадке работают 40 человек. Новый корпус будет состоять из нескольких блоков-модулей.

Внутри разместят актовый зал с эстрадой, столовую, кабинет врача, библиотеку с читальным залом на 300 мест, мастерские и лаборантские.

В спортивном зале во внеурочное время откроют секции, а во внутреннем дворике лицея обустроят футбольное поле и зону отдыха.

Для детей с ограниченными возможностями здоровья будут все удобства. Для них предусмотрят безбарьерную среду.

Эта школа откроется 1 сентября 2023 года. Дети уже будут обучаться с пятого класса Андрей Воробьев.

Раньше здесь могли учиться ребята лишь с восьмого класса, объяснил губернатор Московской области.

Он подчеркнул, что сейчас в Подмосковье одновременно идет строительство нескольких десятков школ. При этом, по словам Воробьева, не менее важно качество образования, поэтому регион уделяет большое внимание привлечению педагогов.