Подмосковье 06 марта 2024, 13:42 Физмат-лицей построят в микрорайоне Семхоз в Сергиевом Посаде к осени Пресс-служба Минстроя МО

Читать 360tv в

Строительство нового физико-математического лицея в микрорайоне Семхоз в Сергиевом Посаде лицея вышло на финишную прямую. Открытие школы планируется к началу учебного года.

Как рассказали в Министерстве строительства Московской области, работы ведутся в рамках региональной госпрограммы за счет средств бюджета.

Реклама

«На площадке более 90 рабочих и три единицы техники. Завершается устройство фасадных конструкций, входных групп, отделка внутренних помещений, монтаж инженерных сетей, благоустройство территории», — пояснили в ведомстве.

В новом лицее учеников ждут просторные учебные классы, трансформируемый ИТ-полигон, лабораторно-исследовательские комплексы, спортивные и актовый залы, библиотека и столовая на 300 мест.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».