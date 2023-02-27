Подмосковье 27 февраля 2023, 17:57 Физкультурный комплекс построили в поселке Марфино под Мытищами

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Спортивный комплекс в поселке Марфино под Мытищами открылся 23 февраля. В нем обустроили залы для занятий баскетболом, волейболом, мини-футболом и другими подвижными играми.

В физкультурном комплексе также построили места для занятий теннисом, бадминтоном, единоборствами, тренажерный зал, раздевалки и кафетерий. На территории создали футбольное поле с искусственным покрытием и беговые дорожки.

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Объект построили по госпрограмме за счет бюджетных средства.

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