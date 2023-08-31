Подмосковье 31 августа 2023, 06:30 Физкультурно-спортивная акция «Зарядка долголетов» прошла в 15 городских округах Подмосковья Министерство социального развития Московской области

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В Подмосковье прошла физкультурно-спортивная акция «Зарядка долголетов». Активности для граждан преклонного возраста провели в 15 городских округах региона.

«Масштабные фестивали проекта „Активное долголетие“ всегда собирают много единомышленников, сегодняшняя областная зарядка не стала исключением», — рассказала министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.

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В Министерстве соцразвития региона добавили, что гостей фестиваля ждали выставки и различные мастер-классы, а на площадке в Красногорске зарядку провела Чемпионка мира по самбо Карина Черевань.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жителям Московской области открыли для занятий спортом 417 школьных стадионов.

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