Подмосковье 05 мая 2023, 17:34 Физкультурно-оздоровительный комплекс с катком в Орехово-Зуеве возведут до конца года Главгосстройнадзор МО

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Физкультурно-оздоровительный комплекс с катком построят в Орехово-Зуеве до конца 2023 года. На объекте прошла проверка Главгосстройнадзора Подмосковья.

Сейчас на объекте монтируют витражи, кровлю, фасад и внутренние коммуникации. В здании обустроят ледовую площадку, спортзал и трибуну на 330 мест.

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Возведение объекта началось в 2022 году по региональной программе «Строительство объектов социальной инфраструктуры». По ней в регионе появятся новые спортивные объекты. ФОКи с катками также построят в Домодедове, Волоколамске, Кашире и Дзержинском.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой спортивной инфраструктуре. По его словам, регион растет и должен своевременно отвечать всем вызовам времени.

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