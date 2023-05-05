05 мая 2023, 17:34
Физкультурно-оздоровительный комплекс с катком в Орехово-Зуеве возведут до конца года
Физкультурно-оздоровительный комплекс с катком построят в Орехово-Зуеве до конца 2023 года. На объекте прошла проверка Главгосстройнадзора Подмосковья.
Сейчас на объекте монтируют витражи, кровлю, фасад и внутренние коммуникации. В здании обустроят ледовую площадку, спортзал и трибуну на 330 мест.
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Возведение объекта началось в 2022 году по региональной программе «Строительство объектов социальной инфраструктуры». По ней в регионе появятся новые спортивные объекты. ФОКи с катками также построят в Домодедове, Волоколамске, Кашире и Дзержинском.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой спортивной инфраструктуре. По его словам, регион растет и должен своевременно отвечать всем вызовам времени.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Строительство
Орехово-Зуево
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