Физкультурно-оздоровительный комплекс с искусственным льдом построят в Подольске

Муниципальный физкультурно-оздоровительный комплекс с искусственным льдом появится в Подольске. Помимо этого, в микрорайоне Климовск будет реконструирован стадион «Весна», сообщил глава городского округа Николай Пестов.

«Недостаток инфраструктуры спортивных сооружений помогут восполнить предстоящая в рамках государственной программы Московской области реконструкция стадиона „Весна“ в Климовске, а также проектирование и строительство муниципального ФОК с искусственным льдом в городе Подольске», — написал он у себя в Instagram.

В ближайшей перспективе, по словам Пестова, Подольск и соседние муниципалитеты примут участие в федеральной программе по экологической реабилитации реки Пахры.

Накануне губернатор Московской области Андрей Воробьев провел встречу с руководителями и активистами городских округов Домодедово, Подольск, Ленинский и Лыткарино.

На повестку вынесли острые вопросы, волнующие жителей, в том числе расселение ветхого жилья и сроки возобновления строительства жилых домов, где купили квартиры обманутые дольщики.

Участники встречи также попросили губернатора возобновить строительство детского сада на 140 мест в Электромонтажном проезде раньше, чем планировалось. По всем обращениям Андрей Воробьев дал обстоятельные ответы и сделал необходимые поручения.