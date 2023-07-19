Подмосковье 19 июля 2023, 09:05 Физкультурно-оздоровительный комплекс при спортивной школе «Приалит» достроят в Реутове к 2024 году пресс-служба админситрации городского округа Реутов

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Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса при спортивной школе «Приалит» продолжается в Реутове на средства частного инвестора. Работы завершат в 2024 году.

Глава городского округа Реутов Станислав Каторов ознакомился с ходом работ по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса. Спортивный объект возводит на стадионе компания «Территория фитнеса».

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«Строительная компания на сегодняшний день здесь смонтировала кровлю, несколько бассейнов, котельную, подключила коммуникации: газ, воду и электроэнергию. Сейчас идут работы по завершению подключения теплового контура, так, с наступлением холодов строители приступят к отделочным работам. Приятно, что этот масштабный объект — единственный в Московской области, который достраивается за частные инвестиции без привлечения муниципальных, региональных или федеральных средств», — отметил Станислав Каторов.

Он добавил, что при этом три из 13 тысяч квадратных метров в новом комплексе будут муниципальными. Эти помещения предоставят спортивной школе, которая сейчас располагается на улице Победы.

В новом физкультурно-оздоровительном комплексе разместятся зоны отдыха, банный комплекс, кафе, спортзалы и несколько бассейнов, один из которых будет открытым.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о создании спортивных клубов в школах региона. По его словам, секции откроют почти во всех общеобразовательных учреждениях.

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