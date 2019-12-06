Физкультурно-оздоровительный комплекс откроют в Химках в январе 2020 года

Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на ввод в эксплуатацию физкультурно-оздоровительного комплекса в микрорайоне Левобережный Химок. Застройщиком выступила группа компаний «ПИК». Открыть новый ФОК планируют в январе 2020 года.

«Двухэтажный комплекс единовременно смогут посещать 80 человек. Открытие запланировано на январь 2020 года», − сообщила министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова. На первом этаже будут расположены малый зал групповых занятий, вестибюль, гардеробные, комната охраны, раздевалки с душевыми, а также предусмотрен магазин спортивных товаров. На втором этаже планируется тренажерный зал. Со стороны главного входа предусмотрена парковка на 20 машиномест.