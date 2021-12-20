Физкультура и новогоднее настроение: зимний праздник прошел в Кузьминском лесопарке в Котельниках

Для жителей Котельников устроили праздник в Кузьминском лесопарке. Школьники сдали ГТО на лыжах, остальные горожане вместе с детьми приняли участие в различных активностях с конкурсами и подарками.

«Люди откликнулись на данное мероприятие. Пришли со своими детьми, внуками. Бабушки, родители — все очень довольны, счастливы. У всех хорошее настроение», — отметил замглавы администрации г. о. Котельники Сергей Полевщиков.

Зимний праздник посетил и Дед Мороз. Возле новогодней елки пели новогодние песни и читали стихи. Также все желающие могли угоститься бесплатным горячим чаем, чтобы согреться.

«Впечатлений на самом деле много очень хороших. Потому что наконец-то появилось куда сходить в Котельниках и чуть развлечь детей. Все очень нравится», — поделилась жительница Котельников Юлия Масягина.

Весь декабрь, каждую субботу и воскресенье, в лесопарке будут проходить праздники — в рамках программы «Зима в Подмосковье», а на новогодние праздники мероприятия запланированы на каждый день.

Новую детскую площадку открыли в Котельниках в ноябре. Ее построили в рамках президентского проекта.