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    04 сентября 2020, 17:40

    Легендарному физику Исааку Халатникову вручили орден Александра Невского. В прошлом году ученому исполнилось 100 лет

    Алена Собкалова

    Советскому и российскому физику Исааку Халатникову вручили орден Александра Невского. Ученый входит в число создателей советского ядерного оружия. Он учился у знаменитого Льва Ландау и сделал большой вклад в науку.
    Легендарному физику Исааку Халатникову вручили орден Александра Невского. В прошлом году ученому исполнилось 100 лет | Изображение 1

    Академик Исаак Халатников живет в Черноголовке. В прошлом году он отпраздновал юбилей — 100 лет. 4 сентября академик Владимир Фортов вручил физику орден Александра Невского.

    Исаак Халатников учился у Льва Ландау, вместе с другими учеными разработал решение уравнения гравитации Эйнштейна и воспитал целое поколение физиков.

    В прошлом году средней общеобразовательной школе №75, которая находится в Черноголовке, присвоили имя ученого.

    Исаак Маркович Халатников родился в Екатеринославле (ныне Днепропетровск) 17 октября 1919 года. Еще в школе он увлекся математикой, побеждал в самых разных олимпиадах. В 1936 году поступил в Днепропетровский государственный университет по специальности «теоретическая физика».

    В студенческие годы Исаак Маркович сдал знаменитый теоретический минимум Льву Ландау. И справились с этой задачей всего 43 человека. Поэтому физик попросил Халатникова стать его аспирантом.

    Легендарному физику Исааку Халатникову вручили орден Александра Невского. В прошлом году ученому исполнилось 100 лет | Изображение 2

    Советский физик Лев Ландау оказал на ученого наибольшее влияние. Вместе они разработали теорию сверхтекучести, проводили исследования по основам квантовой электродинамики.

    Исаак Маркович 20 лет работал в Институте физических проблем АН СССР. В конце 40-х — начале 50-х он вместе с другими физиками-теоретиками выполнял расчеты ядерного и термоядерного оружия. За эту работу в 1953 году его наградили Сталинской премией.

    В 1965 году Исаак Маркович возглавил Институт теоретической физики имени Льва Ландау АН СССР (впоследствии РАН). После 1992 года его признали почетным директором института.

    У физика множество наград, среди которых «За заслуги перед Отечеством» третьей степени, Октябрьской революции, Отечественной войны второй степени, Трудового Красного Знамени, Дружбы Народов, «Знак почета», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне», почетная грамота президиума Верховного совета РСФСР, премия имени Льва Ландау, премия Марселя Гроссмана.

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