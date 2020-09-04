Легендарному физику Исааку Халатникову вручили орден Александра Невского. В прошлом году ученому исполнилось 100 лет

Советскому и российскому физику Исааку Халатникову вручили орден Александра Невского. Ученый входит в число создателей советского ядерного оружия. Он учился у знаменитого Льва Ландау и сделал большой вклад в науку.

Академик Исаак Халатников живет в Черноголовке. В прошлом году он отпраздновал юбилей — 100 лет. 4 сентября академик Владимир Фортов вручил физику орден Александра Невского.

Исаак Халатников учился у Льва Ландау, вместе с другими учеными разработал решение уравнения гравитации Эйнштейна и воспитал целое поколение физиков.

В прошлом году средней общеобразовательной школе №75, которая находится в Черноголовке, присвоили имя ученого.

Исаак Маркович Халатников родился в Екатеринославле (ныне Днепропетровск) 17 октября 1919 года. Еще в школе он увлекся математикой, побеждал в самых разных олимпиадах. В 1936 году поступил в Днепропетровский государственный университет по специальности «теоретическая физика».

В студенческие годы Исаак Маркович сдал знаменитый теоретический минимум Льву Ландау. И справились с этой задачей всего 43 человека. Поэтому физик попросил Халатникова стать его аспирантом.

Советский физик Лев Ландау оказал на ученого наибольшее влияние. Вместе они разработали теорию сверхтекучести, проводили исследования по основам квантовой электродинамики.

Исаак Маркович 20 лет работал в Институте физических проблем АН СССР. В конце 40-х — начале 50-х он вместе с другими физиками-теоретиками выполнял расчеты ядерного и термоядерного оружия. За эту работу в 1953 году его наградили Сталинской премией.

В 1965 году Исаак Маркович возглавил Институт теоретической физики имени Льва Ландау АН СССР (впоследствии РАН). После 1992 года его признали почетным директором института.

У физика множество наград, среди которых «За заслуги перед Отечеством» третьей степени, Октябрьской революции, Отечественной войны второй степени, Трудового Красного Знамени, Дружбы Народов, «Знак почета», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне», почетная грамота президиума Верховного совета РСФСР, премия имени Льва Ландау, премия Марселя Гроссмана.