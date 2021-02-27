Физико-математический лицей в Дубне откроют через полгода

Ремонт в Московском областном физико-математическом лицее имени академика В. Г. Кадышевского в Дубне вскоре завершится. Образовательное учреждение превратится в визитную карточку городского округа.

Ремонт доделают в конце марта, а откроется лицей через полгода. Учиться в нем будут школьники со всего региона.

Учебное заведение в Дубне — главное строительство в наукограде сейчас. Его отстраивают на месте бывшей школы № 4, от которой оставили только стены.

«Все грязные, демонтажные работы завершены, уже со следующей недели планируем четвертый этаж приводить в законченный вид, начнут линолеум застилать, начнут двери устанавливать», — рассказал заместитель главы администрации городского округа Дубна Алексей Степаненко.

Несмотря на ремонт, в корпусе состоялось первое официальное мероприятие: прошла презентация концепции лицея.

«Это будет визитная карточка города Дубны, кроме института, радуги и моста, теперь еще и такой объект появляется, который будет и гордостью, и будет таким ориентиром, маяком для всех школ Дубны», — отметила Ирина Роднина, депутат Госдумы.

В лицее сделают лекционный зал с подиумом, часть помещений отдали под лаборатории. Для учеников завезут самое современное оборудование, чтобы они изучали физику, химию и биологию. Им предложат наглядные пособия, химические и физические столы.

«Для нас важен лицей с точки зрения образования. Это важный проект, у меня будет полный цикл фактически: сначала физико-математическое, химическое образование, потом поступить в университет и найти призвание в особой экономической зоне, объединенном институте ядерных исследований», — объяснил глава городского округа Дубна Сергей Куликов.

Осталось доработать учебные программы, закупить мебель и оборудование, получить образовательную лицензию. Педагоги со всей страны подают заявки на работу в учебном заведении, проводится открытый конкурс.

А набор учеников только начинается. Лицей рассчитан на 360 учащихся, но в первый год обучения запишут только 200 человек. Программа физико-математического лицея рассчитана на 5–11-е классы.