Физико-математический лицей имени Кадышевского открыли в Дубне

На торжественную линейку нового Московского областного физико-математического лицея имени Кадышевского в городском округе Дубна прибыли 215 учеников с пятых по 10-е классы. Первый звонок доверили восьмикласснику, который первым написал заявление в новое учебное заведение.

По словам школьника, он хочет стать программистом, а физико-математический лицей — отличная стартовая площадка для будущей профессии.

«Я готов усердно трудиться. Здесь уроки будут до 16:00, и домашнее задание мы можем делать в школе или дома», — признался он.

Идея создания физико-математического лицея принадлежит Объединенному институту ядерных исследований. Для преподавания в новом учебном заведении приехали учителя из Ханты-Мансийска, Краснодара, Минска и Москвы.

Как рассказал директор Объединенного института ядерных исследований Григорий Трубников, в школе дети будут учить несколько языков, углубленно изучать математику и даже шахматы.

«Здесь завуч — шахматный гроссмейстер англоязычный. Он будет преподавать математику, шахматы и язык. Станет настоящим наставником для детей», — заявил он.

Физико-математический лицей имени Кадышевского открыли на базе школы № 4. После капитального ремонта интерьер в здании полностью изменили и установили современную технику.

Ученики смогут проводить опыты в специально оборудованных лабораториях, в том числе по строительству роботов, учиться программированию в специальных классах с современными компьютерами, а проводить свободное время в зонах отдыха или спортивном зале.

«Лицей открылся благодаря губернатору Московской области Андрею Юрьевичу Воробьеву, который принял решение о создании областного физико-математического лицея имени Кадышевского. Для нас это важнейшее событие. Новое учебное заведение станет флагманом», — заявил глава городского округа Дубна Сергей Куликов.

Обучение проходит по трем направления: биохимия, физика и математика и IT. К старшим классам ученики должны выбрать свой путь, по которому пойдут в дальнейшем.

Большинство учеников — жители городского округа. Но в будущем лицей начнет работать в формате интерната, где смогут жить и учиться талантливые дети со всей страны.