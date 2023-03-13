Подмосковье 13 марта 2023, 15:11 Фитосанитарную лабораторию открыли в агрохабе «Селятино» в Подмосковье Перевозка грузов в агрохабе «Селятино» / Пресс-служба Минсельхозпрод МО

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На территории агрохаба «Селятино» в Московской области открыли многофункциональный лабораторный фитосанитарный комплекс Россельхознадзора. Его будут использовать для проверки продовольственных грузов.

«Испытательная лаборатория способна проводить все виды исследований, в том числе высокотехнологичные. Это существенно сократит сроки обработки продовольственных грузов и оптимизирует логистику по маршрутам международного проекта „Евразийский агроэкспресс“», — сообщил курирующий Минсельхозпрод зампред правительства региона Георгий Филимонов.

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Проверка продуктов в комплексе сократит время отправки товара, при этом не будет барьеров для экспресс-доставки экспортных грузов в направлении Юго-Восточной и Центральной Азии и стран Ближнего Востока. В ближайшее время лаборатория начнет выдавать сертификаты качества.

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В этом году через агрохаб экспортируют более 200 тысяч тонн стоимостью свыше 430 миллионов долларов. К 2024 году объемы экспорта вырастут до 280 тысяч тонн в год и до 570 миллионов долларов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что сельскохозяйственная отрасль России может обеспечить жителей страны всем необходимым. Исключением могут быть только экзотические фрукты.

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