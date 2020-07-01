Фитнес-центры, ЗАГСы, пляжи и кружки открылись в Подмосковье

В Московской области с 1 июля открываются фитнес-центры, ЗАГСы, пляжи и кружки. Кроме того, теперь жители региона могут гулять и заниматься спортом на улице без ограничений.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев накануне подписал постановление о снятии ряда ограничений. Теперь жители Подмосковья могут свободно гулять и заниматься спортом, в том числе на площадках, в парках культуры и отдыха.

С 1 июля возобновляется работа кружков и репетиции коллективов в сфере культуры, досуга, спорта и образования. В Подмосковье теперь можно проводить спортивные мероприятия, если число участников в них не превышает 50 человек. Возобновляется работа фитнес-центров при условии их загрузки не более чем на 25% от единовременной пропускной способности.

В Подмосковье с 1 июля разрешено заниматься водным туризмом. Открылись почти 150 пляжей и зон отдыха на воде, на 67 из которых разрешено купаться.

Также со среды все МФЦ Подмосковья будут работать в обычном режиме, без предварительной записи. Возвращаются к нормальной работе и ЗАГСы — раньше там можно было регистрировать только рождение и смерть.

Кроме того, с 1 июля снимаются ограничения на киносъемки и работу библиотек.

Все ограничения вводились для борьбы с коронавирусом в регионе. По информации на 30 июня, в Московской области выявили больше 57 тысяч случаев заражения.