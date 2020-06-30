Фитнес-центры, библиотеки и музеи. Что еще откроют в Подмосковье с 1 июля

Откроют для посетителей свои двери музеи, зоопарки, этнопарки, океанариумы и зверинцы. Но будет ограничение по количеству человек в группах — до 12 посетителей.

Возобновляется работа МФЦ в обычном режиме без предварительной записи. Отделения ЗАГС Подмосковья также теперь будут работать без ограничений.

Библиотеки и летние читальные залы в парках тоже теперь будут разрешены. Занятия спортом и детские спортивные площадки теперь также открыты без ограничений.

Кроме того, разрешается водный туризм — то есть все прогулочные маршруты по водоемам региона.

Различные спортивные мероприятия также теперь можно проводить, правда, без зрителей и с максимальным количеством участников не более 50 человек.

Фитнес-центры тоже открываются, но внутри может находиться не более четверти максимально возможного числа клиентов.

Что касается детских садов и организаций дополнительного образования в Подмосковье, то они возвращаются к обычному режиму только 6 июля.