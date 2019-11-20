Фитнес, танцы и скандинавская ходьба. Пенсионеры Ногинска нашли занятия по душе

Каждую неделю в Ногинске дамы пожилого возраста проводят свои вечера на танцах. Почему только дамы? А потому что мужчины пока не втянулись. Но кавалеров в клубе «Активное долголетие» ждут с нетерпением.

Любовь Грищенко пришла на эти занятия по танцам впервые. Но ее навыки нельзя не отметить, как и сияющее лицо во время тренировки.

Клуб «Активного долголетия» открыли в Сергиевом Посаде. Он уже полюбился старшему поколению Подробнее

«Я хочу развиваться, я что-то знаю, что-то не знаю. И я хочу больше и больше. И, знаете, хочу, чтобы было как у настоящих танцоров. Чтобы все мои движения были правильными. Я, когда потанцую, прям настроение поднимается и ощущение, как будто летаешь», — сказала Любовь Грищенко, жительница Ногинска.

Женщина родилась в международный день танца. Ежегодно 29 апреля на ступенях Большого театра устраивают балы. Кавалеры надевают смокинги, а дамы — пышные платья, дополняя этот образ красивыми прическами. Наша героиня уже четыре года принимает участие в таком мероприятии.

Ученики тепло отзываются о своем тренере Данииле Анисимове. Они благодарны за его терпение и чуткое отношение к процессу обучения. Даниил преподает танцы детям, и опыта со взрослым поколением у него еще не было. По его словам, это оказалось проще и интереснее, чем он ожидал.

«Занимаюсь я лет так 13-14 уже, то есть я с детства прям занимаюсь. А преподаю вот прям активно, года 3-4, наверное. Сегодня проводил латиноамериканскую программу», — сказал Даниил Анисимов тренер спортивно-бальных танцев студии «Фантазия».

По отзывам Даниила, его новая группа очень даже неплохо справляется. Самое главное -запомнить движения и уловить ритм. В этой группе по плану выучить: ча-ча-ча, румбу, самбу и, конечно же, вальс и танго. Программа «Активное долголетие» стартовала в Подмосковье в 2019 году. Цель — поддержать активный образ жизни людей старшего поколения и улучшить их психоэмоциональное состояние, а также укрепить здоровье.

Пенсионеры Подмосковья смогут бесплатно ходить в музеи Подробнее

«У нас очень много посетителей нашего парка — это люди старшего возраста. И вот входишь в парк, смотришь, люди гуляют. Гуляют — это хорошо, но можно ведь и активно провести свой досуг. В первую очередь, это полезно для здоровья, это элемент социализации пенсионеров, чтобы они не замыкались в себе, они могут здесь пообщаться», — сказал Алексей Куликов, художественный руководитель объединенной дирекции парков.

В городском парке Ногинска в рамках губернаторской программы «Активное долголетие» есть не только программа «Танцы голд», но и «Фитнес голд». Спортивные тренировки делятся на скандинавскую ходьбу и занятия на развитие всех группы мышц. Проводятся они два раза в неделю для всех желающих.