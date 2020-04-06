Фитнес-индустрия ушла в онлайн из-за пандемии. Рассказываем на примере жителей Одинцова

Самоизоляция не повод пропускать тренировки. Фитнес-индустрия уже успешно ушла в онлайн. Так, в Одинцове, например, спортсмены, несмотря на пандемию, активно выкладывают в социальные сети свои результаты.

Источник фото: телеканал «360»

Из-за временного закрытия тренажерных залов онлайн-занятия стали новым трендом. За последние несколько дней количество просмотров таких роликов в интернете увеличилось в 10 раз.

Одинцовский фитнес-тренер Павел Корпачев убежден: сегодня найти 30-40 минут на занятия в домашних условиях наверняка можно. Он выкладывает видео-уроки в Instаgrаm-аккаунте, там же ведет и прямые эфиры.

Источник фото: телеканал «360»

Зрители приходят из разных видов спорта — от бега до тяжелой атлетики. Надо поддерживать свою форму, и лучший способ — это небольшие получасовые занятия каждый день Павел Корпачев.

Для домашних тренировок не потребуется большого количества специального оборудования. К тому же, в интернете множество самых разных бесплатных видеоуроков.

Все подробности — в репортаже «360».