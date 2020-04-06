06 апреля 2020, 17:56
Фитнес-индустрия ушла в онлайн из-за пандемии. Рассказываем на примере жителей Одинцова
Самоизоляция не повод пропускать тренировки. Фитнес-индустрия уже успешно ушла в онлайн. Так, в Одинцове, например, спортсмены, несмотря на пандемию, активно выкладывают в социальные сети свои результаты.
Из-за временного закрытия тренажерных залов онлайн-занятия стали новым трендом. За последние несколько дней количество просмотров таких роликов в интернете увеличилось в 10 раз.
Одинцовский фитнес-тренер Павел Корпачев убежден: сегодня найти 30-40 минут на занятия в домашних условиях наверняка можно. Он выкладывает видео-уроки в Instаgrаm-аккаунте, там же ведет и прямые эфиры.
Зрители приходят из разных видов спорта — от бега до тяжелой атлетики. Надо поддерживать свою форму, и лучший способ — это небольшие получасовые занятия каждый деньПавел Корпачев.
Для домашних тренировок не потребуется большого количества специального оборудования. К тому же, в интернете множество самых разных бесплатных видеоуроков.
Все подробности — в репортаже «360».