Подмосковье 02 апреля 2023, 13:55 Фирсов в День геолога рассказал о восстановлении нарушенных земель в Подмосковье Фото Марты Иоч.

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В воскресенье, 2 апреля, в России отмечают День геолога. В Московской области, как и в других регионах страны, ведется добыча полезных ископаемых. На территории региона добывают калийную соль, стекольные пески, фосфориты, глины, гравий, известняк, доломит и мергель. Министр экологии и природопользования Подмосковья Тихон Фирсов поздравил специалистов с профессиональным праздником.

По его словам, от их тяжелой и важной работы зависит экономическая ситуация в стране и ее регионах. Фирсов также обратил внимание на важность геологии для промышленного и энергетического потенциала России, качества жизни людей, их безопасности, в случае возникновения естественных геологических процессов или явлений.

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«Министерством на территории Подмосковья осуществляется лицензирование и контрольно-надзорная деятельность в сфере разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых», — отметил он.

Одной из основных задач в этой области является восстановление нарушенных земель, а именно рекультивация отработанных карьеров с применением правильного рекультиванта — отходов строительства, сноса и грунтов.

«Данные меры уменьшают возможность образования несанкционированных свалок, а именно отсыпку карьеров твердыми коммунальными отходами», — пояснил министр.