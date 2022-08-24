Фирменные автобусы с баннером «Лето в Подмосковье» перевезли 1,1 миллиона пассажиров с июня

Яркие автобусы, украшенные баннерами «Лето в Подмосковье», появились на дорогах региона в июне. С тех пор они доставили пассажиров до места назначения один миллион 100 тысяч раз.

В туристическом проекте правительства Московской области задействовано 50 автобусов компании «Мострансавто». Транспортные средства с тематическим брендированием курсируют в разных городах Московской области. Свыше 477 тысяч поездок в летний период пассажиры совершили в них по социальным картам жителя Подмосковья и москвича. Оплачивали проезд чаще всего банковскими картами — 422 тысячи раз. По транспортным картам «Тройка» и «Стрелка» всех видов зарегистрировано порядка 240 тысяч поездок.

Также автобусы компании украшены ссылкой на страничку сайта «Путеводитель по Подмосковью», где можно ознакомиться с программой мероприятий и туристическими маршрутами в Московской области. Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал жителей внимательно следить за этим ресурсом, где публикуются анонсы и афиши всех культурных событий региона.