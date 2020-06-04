Финская компания построит комплекс для ремонта спецтехники в Химках. Там появится свыше 100 рабочих мест

В Подмосковье появится производственно-складской комплекс финской компании по аренде подъемного оборудования Pekkaniska. 3 июня фирма получила разрешение на строительство комплекса для ремонта и обслуживания спецтехники на территории Химок.

«Строительство производственно-складского комплекса — это еще один шаг к расширению и развитию деятельности компании на территории Московской области. Проект предусматривает создание более 100 дополнительных рабочих мест для жителей региона. Объем инвестиций составит 950 млн рублей», — отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Наталья Егорова.

Производственно-складской комплекс площадью 1830 м² предназначен для обслуживания и ремонта подъемников различного типа и автокранов. В складской части будет осуществляться хранение необходимых для ремонта и обслуживания запчастей и расходных материалов. Строительство комплекса планируется завершить ко II кварталу 2021 года. Производственная программа предусматривает обслуживание и ремонт до 1000 единиц техники в год.

Pekkaniska — ведущая финская компания, которая на протяжении 20 лет ведет успешный бизнес в России, помогая профессионально подобрать необходимое подъемное оборудование и доставить его в срок на объекты.